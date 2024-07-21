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Хирург: чуть не утонувший человек должен находиться под наблюдением первые сутки

Хирург: чуть не утонувший человек должен находиться под наблюдением первые сутки

Хирург Нина Зубова объяснила в беседе с RT, что если человек чуть не утонул, но был спасён, то нужно всё равно оставить пострадавшего под наблюдением врачей в течение суток, поскольку могут возникнуть осложнения.

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