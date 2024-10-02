OpenAI разработала новые инструменты для ускорения разработки голосовых помощников

Компания OpenAI представила множество новых инструментов, которые облегчат разработчикам создание приложений на основе ее технологии искусственного интеллекта, стремясь повысить конкурентные преимущества, чтобы не отставать в гонке генеративного ИИ, пишет Reuters.
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