5 моделей плюс-сайз, которые рушат стереотипы о женской привлекательности

Последнее десятилетие буквально стало переломным в мире моды. Раньше в этой индустрии могли добиться успеха только обладательницы очень худеньких фигур, а каждый лишний сантиметр все дальше отдалял от мечты стать известной и востребованной моделью.
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