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Владимир Путин предложил Украине возобновить Стамбульские переговоры с 15 мая

Владимир Путин предложил Украине возобновить Стамбульские переговоры с 15 мая

Российский президент провел краткую пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой озвучил предложение РФ к возобновлению Стамбульских переговоров, прерванных в 2022 годуПутин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

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