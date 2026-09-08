Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

302 подписчика

ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка

ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России усилила контроль за ценообразованием на топливном рынке. Как сообщил ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов в рамках Восточного экономического форума, с начала 2026 года в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов было возбуждено 50 дел — по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым