ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России усилила контроль за ценообразованием на топливном рынке. Как сообщил ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов в рамках Восточного экономического форума, с начала 2026 года в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов было возбуждено 50 дел — по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
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