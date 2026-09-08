ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России усилила контроль за ценообразованием на топливном рынке. Как сообщил ТАСС замглавы ведомства Геннадий Магазинов в рамках Восточного экономического форума, с начала 2026 года в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов было возбуждено 50 дел — по признакам нарушения антимонопольного законодательства.