Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола ﻿

Владимир ДРУЖИНИН Украинская печать, рассуждая о необходимости смягчения миграционный требований для иностранных наёмников в рядах ВСУ, невольно выдала их численность – около 20 тыс.
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