Доктор Мясников предупреждает: скрытый парацетамол может угрожать вашему здоровью

ЕТ

Елена Тимофеева

наконец-то! заговорили! я давно табуировала парацетамол. именно потому, что он аккумулируется в печени. а это гораздо страшнее простуженного горлышка. существует большой перечень обезболивающих и жаропонижающих, вполне бюджетных, без этого компонента. и да. главная его опасность - его пихают везде и всюду, в те лекарства, где раньше почему-то благополучно обходились без оного. ну, как мясо накачивают водой, во все продукты суют соль (и в кондитерку, и в специи), создавая прибавочную стоимость (выгоду производителю). за счет денег и здоровья потребителя. и помните! мясников только осторожно упомянул, а надо кричать. только кто ж даст? как фарм.отрасль (от производителя до розницы) прибыли получать будет?