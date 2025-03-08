Тренды меняются: в Минпромторге РФ рассказали об инновационных разработках в сфере красоты

Фармацевтическая и косметическая отрасли в нашей стране имеют ярко выраженное «женское лицо» Женщины составляют значительное число работников фармацевтической и косметической промышленности, а потребители все чаще отдают предпочтение развивающимся отечественным брендам, сообщила заместитель министра промышленности и торговли РФ.
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