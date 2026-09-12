Воронежская область оказалась в тройке лидеров ЦФО по обороту общепита

Оборот кафе и ресторанов Воронежской области за семь месяцев 2026 года вырос на 4,549 млрд рублей по сравнению с 2025 годом, достигнув 28,417 млрд рублей.
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