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Воронежские новости

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Воронежская область оказалась в тройке лидеров ЦФО по обороту общепита

Воронежская область оказалась в тройке лидеров ЦФО по обороту общепита

Оборот кафе и ресторанов Воронежской области за семь месяцев 2026 года вырос на 4,549 млрд рублей по сравнению с 2025 годом, достигнув 28,417 млрд рублей.

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