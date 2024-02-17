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Военкор Пегов: часть личного состава ВСУ остается в Авдеевке на Коксохиме

Военкор Пегов: часть личного состава ВСУ остается в Авдеевке на Коксохиме

Некоторые военные Вооруженных сил Украины остались на территории коксохимического завода в Авдеевке. Военный корреспондент, автор Тelegram-канала "WarGonzo" Семен Пегов объяснил, что часть личного состава ВСУ остается на территории Авдеевки, на Коксохиме, несмотря на заявление главнокомандующего армии Украины Александра Сырского о выходе из этого города.

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