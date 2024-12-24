В Госдуме обсудили возможность переноса новогодних выходных на май

Депутат Госдумы Сергей Миронов, который также возглавляет партию «Справедливая Россия – За правду», предложил интересный вариант: переместить часть праздничных выходных с Нового года на майские праздники .
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