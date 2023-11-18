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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур Пронин о критике Жумагуловым UFC: «Это промоушн номер один, который делает развлечение для людей»

Российский боец ММА Артур Пронин прокомментировал критику Жалгаса Жумагулова в сторону UFC. «Самая крутая организация, самое крутое отношение, самое крутое все.

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