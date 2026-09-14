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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о «Красной машине»: «Ротенберг создает еще один центр, где будет финансирование и возможность обеспечить подготовку наших фигуристов, чтобы их подхватили. Это важно»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что академия «Красная машина» Романа Ротенберга станет дополнительным центром финансирования и поддержки российских фигуристов.

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