Песков о ситуации на границе с Финляндией: пограничники РФ соблюдают все инструкции

В беседе с журналистами в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе с Финляндией и обвинения в адрес пограничников РФ в том, что они якобы не пропускают мигрантов на территорию страны.