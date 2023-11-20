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Daily Moscow

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Песков о ситуации на границе с Финляндией: пограничники РФ соблюдают все инструкции

Песков о ситуации на границе с Финляндией: пограничники РФ соблюдают все инструкции

В беседе с журналистами в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границе с Финляндией и обвинения в адрес пограничников РФ в том, что они якобы не пропускают мигрантов на территорию страны.

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