Как я зарабатываю на автоподставах

Я занимаюсь автоподставами много лет. Раньше рисковал и подстраивал довольно крупные аварии. Поскольку я давно, в той или иной мере, связан с авто, у меня немало близких друзей среди страховщиков и гаишников.
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