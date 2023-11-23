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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грегг Попович объяснил, почему попросил не мешать Каваю: «Все, кто хоть что-то понимает в спорте, знают, что не надо дразнить зверя»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему попросил болельщиков не мешать Каваю Ленарду исполнять штрафные броски.

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