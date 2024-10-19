Nature: болезнь Альцгеймера поражает мозг в две отдельные фазы

Анализ генетической активности клеток мозга у людей, умерших от болезни Альцгеймера, показал, что это заболевание прогрессирует в две стадии: медленное нарастание воспаления, за которым следует более быстрая дегенерация.
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