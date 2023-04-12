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Арестован 31-летний сожитель, до смерти избивший беременную женщину

Арестован 31-летний сожитель, до смерти избивший беременную женщину

Он заявляет, что не знал о беременности подруги.Как ранее сообщал «Царьград», в Москве неадекватный гражданин до смерти избил беременную женщину, по данным Следственного комитета на нападавшего заведено уголовное дело, он арестован, сообщает РЕН.

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