Арестован 31-летний сожитель, до смерти избивший беременную женщину

Он заявляет, что не знал о беременности подруги.Как ранее сообщал «Царьград», в Москве неадекватный гражданин до смерти избил беременную женщину, по данным Следственного комитета на нападавшего заведено уголовное дело, он арестован, сообщает РЕН.