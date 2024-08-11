Тревожную статью по поводу разрушения промышленности Германии опубликовал 8 августа доктор инженерных наук Ханс-Гюнтер Аппель, который является соучредителем созданной в 2009 году некоммерческой ассоциации защиты потребителей электроэнергии Германии (NAEB).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии