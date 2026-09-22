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Медицина 2.0

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Врач назвал основные предвестники инсульта

Врач назвал основные предвестники инсульта

Инсульт редко развивается по сценарию, когда человек несколько дней чувствует какие-то специфические предвестники, и чаще всего симптомы появляются внезапно.

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