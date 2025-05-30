Atlantic: США самоустранились от участия в переговорах в Стамбуле

Atlantic сообщает, что США не будут участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле 2 июня. Глава МИД РФ Лавров подтвердил готовность российской делегации обсудить урегулирование конфликта, а президент Трамп ждёт прогресса в мирном процессе.
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