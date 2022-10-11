Встретились две цитаты. Первая - из статьи Р. Ищенко от 7 сентября:"Когда американцы забрасывают удочку относительно безоговорочного сохранения за Россией Крыма и проведения новых референдумов в четырёх вновь присоединённых регионах (а инициатива Маска не только и не столько личный пиар, сколько открытый, а значит требующий и открытого ответа, зондаж российской позиции) они не имеют в виду, что Херсон вернётся в состав Украины, они согласны, поторговавшись, даже Запорожье (областной центр, контролирующийся ВСУ) отдать без боя.