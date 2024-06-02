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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анатолий Трубин: «Игра за сборную Украины в нынешних реалиях – фантастическая мотивация. Неважно, кто соперник – Германия, Польша или Молдова»

В понедельник сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии. «Мы готовы к матчу против Германии.

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