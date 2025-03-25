Мысли Бабы Яги С юмором о политике: Если кто-то чего-то не понял с первого раза, ему объясняют на второй день Вот… недоговороспособные эти хлопцы, оказывается! А что вы думаете? Я вот думаю, что не было сегодня, как вчера обещали, выступления ни американцев, ни российской стороны по поводу вчерашних переговоров именно из-за того, что до хлопцев ещё не дошло, о чём с ними «договаривались».
«ВСУ ударят по Крымскому мосту новым оружием»: морское перемирие под угрозой срыва - военкоры бьют тревогу
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Украина будет себя вести точно так же, как вела себя и во времена минских договорняков. ТАМ НЕ С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ!!
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
Не думаю, что одного Зеленского будет достаточно уничтожить, чтобы закончилось это без-образие. Там много расплодилось негодяев после развала СССР.
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6 час.
Людмила Лиханова
А военкорам пора заткнуться и не гнать волну. До каких пор эти...коры будут будоражить народ, это или скудоумие или провокации. Для принятия решений есть Главнокомандующий и его подчиненные. Пора СК заняться этими...корами.
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1 час.
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