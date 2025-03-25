«ВСУ ударят по Крымскому мосту новым оружием»: морское перемирие под угрозой срыва - военкоры бьют тревогу

Мысли Бабы Яги С юмором о политике: Если кто-то чего-то не понял с первого раза, ему объясняют на второй день Вот… недоговороспособные эти хлопцы, оказывается! А что вы думаете? Я вот думаю, что не было сегодня, как вчера обещали, выступления ни американцев, ни российской стороны по поводу вчерашних переговоров именно из-за того, что до хлопцев ещё не дошло, о чём с ними «договаривались».