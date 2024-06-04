На Камчатку доставили новый плавучий причал ПМ-61М1

Новейший морской буксир отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-Востоке России "Андрей Степанов" доставил в один из пунктов базирования на Камчатке одновременно две секции нового плавучего полутяжелого металлического причала проекта ПМ-61М1.