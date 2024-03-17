Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • татьяна кумскова
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Стекло в саду. Вещь спорная, но притягательная. 20 фото

Стекло в саду. Вещь спорная, но притягательная. 20 фото

От некоторых из этих идей я в восторге. Другие особых чувств не вызывают. Лично для меня стекло в саду привлекательно и в то же время пугающе.

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Комментарии
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Владимир Швайбович
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19 час.
Владимир Швайбович
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19 час.
татьяна кумскова
Бани и &quot;тотемы&quot; из стекла, калитка и зеркало, прямо очень понравились!!!! Насчет зеркала, конечно надо не торопиться, я бы точно &quot;возопила&quot; на весь мир, если бы забыв, увидела там отражение кого то в саду.
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10 мин.

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