Стекло в саду. Вещь спорная, но притягательная. 20 фото

татьяна кумскова

Бани и "тотемы" из стекла, калитка и зеркало, прямо очень понравились!!!! Насчет зеркала, конечно надо не торопиться, я бы точно "возопила" на весь мир, если бы забыв, увидела там отражение кого то в саду.