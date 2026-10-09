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Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены

Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены

Судно Alfa Watan, атакованное беспилотным летательным аппаратом в Чёрном море у берегов Болгарии 5 октября, опустилось на глубину два километра, что делает его недоступным для осмотра техническими средствами.

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