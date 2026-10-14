Охота на русских в Европе: «Рыбаря» отпустили, но осадок остался

Вадим Трухачёв: Самый большой риск — посещение Азербайджана, но и в Черногорию лишний раз ездить не стоит Дмитрий Родионов На фото: основатель проекта «Рыбарь» Михаила Звинчук.
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