Определены подрядчики на содержание региональных дорог Поморья в 2026–2028 годах

В Архангельской области завершились конкурсные процедуры на содержание региональной сети автодорог.В Архангельской области завершились конкурсные процедуры на содержание региональной сети автодорог.
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