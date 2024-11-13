Сотрудники Госавтоинспекции Смоленской области на центральных улицах поселка Хиславичи провели акцию «Засветись»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» на центральных улицах поселка Хиславичи провели акцию «Засветись».
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