Киберэкперт Бедеров: мошенники от запугивания перешли к технологизации обмана

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT отметил, что сегодня наблюдается фундаментальный сдвиг в механике обмана: если раньше злоумышленники опирались на простую социальную инженерию и запугивание, то сейчас происходит глубокая технологизация преступности.