RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Киберэкперт Бедеров: мошенники от запугивания перешли к технологизации обмана

Киберэкперт Бедеров: мошенники от запугивания перешли к технологизации обмана

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT отметил, что сегодня наблюдается фундаментальный сдвиг в механике обмана: если раньше злоумышленники опирались на простую социальную инженерию и запугивание, то сейчас происходит глубокая технологизация преступности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии