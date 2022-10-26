Замкомандира расчета РСЗО «Ураган» уничтожил от 100 целей в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса заместитель командира расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Равиль Аскаров в составе расчета уничтожил свыше 100 целей, за что награжден медалью Жукова.
В ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса заместитель командира расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Равиль Аскаров в составе расчета уничтожил свыше 100 целей, за что награжден медалью Жукова.
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