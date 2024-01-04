Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

1. Подробная карта сокращения населения в трёх странах Прибалтики показывает, что вымирание и отъезд населения идёт почти по всей территории, временным исключением являются лишь пригородные зоны рядом с Таллином, Вильнюсом и некоторыми другими крупными городами.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
можно подумать, что в России нет!
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16 час.

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