Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

1. Подробная карта сокращения населения в трёх странах Прибалтики показывает, что вымирание и отъезд населения идёт почти по всей территории, временным исключением являются лишь пригородные зоны рядом с Таллином, Вильнюсом и некоторыми другими крупными городами.
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