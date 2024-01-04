Карта вымирания Прибалтики, налоги в Финляндии и «налог на дождь» в Литве

1. Подробная карта сокращения населения в трёх странах Прибалтики показывает, что вымирание и отъезд населения идёт почти по всей территории, временным исключением являются лишь пригородные зоны рядом с Таллином, Вильнюсом и некоторыми другими крупными городами.