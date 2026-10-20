Между прокси и партнёром: предел сближения России и Ирана зависит от действий США В последнее время некоторые эксперты называют Иран и Украину «прокси-подрядчиками» России и США.
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