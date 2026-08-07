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Светлана Журова: «Валиева – главная мученица нашего фигурного катания. И теперь весь мир будет с замиранием ждать ее выступлений»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила,что весь мир будет ждать выступлений Камилы Валиевой . Сегодня Валиева получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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