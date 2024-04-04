Грушко: украинский кризис может выйти за свои географические рамки

Нынешний украинский кризис может выйти за свои географические рамки. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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