В ходе операции ЦАХАЛ на Западном берегу Иордана погибло 50 человек

REUTERS/Hussam Al-Masri Не менее 50 человек погибло в результате контртеррористической операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан с 28 августа, передает катарский телеканал Al Jazeera 12 сентября.
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