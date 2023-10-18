Как с Хиросимой. Удар по больнице в Газе – акт расчеловечивания – Захарова

Нанесение ракетного удара по больнице в Газе – это акт расчеловечивания. Такое мнение высказала в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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