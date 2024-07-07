Сорвала накладной живот! Мария Погребняк раскрыла правду о своей беременности

Блогер и модель Мария Погребняк недавно удивила подписчиков новостью о четвертой беременности. Многих пользователей сети такая информация от 35-летней знаменитости заставила засомневаться — они предположили, что звездная мама решила «попиариться» и демонстрирует просто накладной живот.