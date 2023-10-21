МО: бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в ДНР

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки нанесли огневое поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии