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Форвард «Спартака» Пашин о дубле «Динамо»: «Бывают такие дни, когда все получается и каждый бросок приходится в цель»

«Бывают такие дни, когда все получается и каждый бросок приходится в цель. Круто, что сегодня такой день выпал на игру с «Динамо», очень рад помочь нашей команде победить.

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