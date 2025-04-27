В Башкирии на видео попало, как большегруз протаранил Chevrolet Niva

В Башкирии "КамАЗ" врезался в Chevrolet Niva. Об этом сообщает Telegram-канал "Башкирия Online". "Момент ДТП в Уфимском районе на втором км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, где столкнулись "Шевроле Нива" и "КамАЗ"", - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии