Nvidia и AMD хотят свои Arm-процессоры. Intel получит еще одного конкурента?

Nvidia и AMD готовятся выпустить процессоры на базе Arm для ПК с ОС WindowsКомпания Nvidia и AMD готовятся к выпуску процессоров на базе Arm, предназначенных для ПК с операционной системой Windows, что является важным событием в мире вычислительной техники.
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