NYT: TikTok грозит запрет в США

Global Look Press/Robert Michael/dpa TikTok стал на один шаг ближе к запрету в США после единогласного решения коллегии федеральных судей нового закона, который может привести к запрету популярного приложения, пишет газета The New York Times (NYT).
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