Непал: 579 человек погибли и 1924 пропали без вести, в том числе 517 иностранных граждан, в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восток Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини из-за ливневых наводнений и оползней.