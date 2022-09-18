"Ходил и размахивал "пистолетом": новые подробности по "стрельбе" в Приморье

Жителям Приморья рассказали о новых подробностях по поводу "стрельбы" в Уссурийске. Как рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску, в полицию поступило заявление местной жительницы, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина ходит на улице Агеева с предметом, похожим на пистолет.