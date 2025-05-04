Юрист Пономарева: за мойку машины в неположенном месте грозит штраф

Для мытья автомобиля необходимо пользоваться автомойками. Если же решиться помыть машину на даче или на берегу водоема, то стоит ожидать штраф в размере от 100 до 4500 рублей в зависимости от статьи Кодекса об административных правонарушениях.
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