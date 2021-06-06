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Монтрез Харрелл: «Исполнял ту роль, которую меня просили исполнять»

Центровой «Лейкерс» Монтрез Харрелл отреагировал на пост Statline о существенном падении его игрового времени по сравнении с прошлым сезон в «Клипперс».

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