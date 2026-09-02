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МОСИНФОРМ

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«Дизайн-лаборатория» МБМ бесплатно подготовила более 1 тыс. макетов для предпринимателей

«Дизайн-лаборатория» МБМ бесплатно подготовила более 1 тыс. макетов для предпринимателей

Более тысячи дизайн-макетов для предпринимателей бесплатно разработали в «Дизайн-лаборатории» на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» с момента запуска сервиса в 2025 году.

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