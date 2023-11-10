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Прокуратура Подмосковья запретила школе колдунов в Ивантеевке называться университетом

Прокуратура Подмосковья запретила школе колдунов в Ивантеевке называться университетом

Но гнездо сатанистов продолжило свою деятельность в 13 километрах от Москвы.Прокуратура Московской области провела проверку странного заведения в городе Ивантеевке, где непонятные персонажи торговали сатанистской атрибутикой, а также проводили занятия под вывеской «Международного университета магии и колдовства».

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