Прокуратура Подмосковья запретила школе колдунов в Ивантеевке называться университетом

Но гнездо сатанистов продолжило свою деятельность в 13 километрах от Москвы.Прокуратура Московской области провела проверку странного заведения в городе Ивантеевке, где непонятные персонажи торговали сатанистской атрибутикой, а также проводили занятия под вывеской «Международного университета магии и колдовства».